شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى الاسترالية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على أعتاب عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الأمريكية عقب تغيبها في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الرؤساء ومع التطلع لاستكمال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

هذا وقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية وأنه سوف يكون سعيداً بإلغاء التعريفات الجمركية في حالة التوصل إلى الاتفاق بين أكبر اقتصاديين في العالم يجنبهم تصعيد الحمائية التجارية واندلاع حرب تجارية، موضحاً أن إدارته أقرب للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين من أي وقت مصي، ومضيفاً أن هناك احتمالية لمد مهلة الهدنة التجارية بين واشنطون وبكين.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الصيني شي جينبينج أيضا يوم الجمعة بأن المحادثات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة ستستكمل في واشنطون خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه يأمل في أن يتوصل المفاوضين من قبل الطرفين لاتفاق تجاري ينهي تصعيد الحمائية التجارية المرتقب مع انقضاء أجل الهدنة التجارية القائمة بين الطرفين بحلول مطلع الشهر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نوه خلال لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني جينبينج، إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا والتحديات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين، وذلك على الرغم من أعربه بأن المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بين الطرفين، ووسط تطرقه إلى أهمية تحقيق تقدم في بعض القضايا الهمة العالقة عن طريق المفاوضات التجارية.

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وفي نفس السياق، فقد أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تتخذ قراراً بعد حيال إذا ما كانت سوف تمد أجل الهدنة التجارية القائمة بين واشنطون وبكين لمدة 60 يوم إلى مطلع أيار/مايو المقبل، ولن تقدم على الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول مطلع الشهر القادم من عدمه.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.11% ليربح 1.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,603.73، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 4.57 نقطة ويصل إلى المستوى 21,286.42.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية استقرار إيجابي هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.13% ليربح 4.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,450.21، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 3.94 نقطة ويصل إلى المستوى 2,758.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح 39.20 نقطة ويصل إلى المستوى 28,386.21، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.02% ليخسر 0.41 نقطة ويصل إلى المستوى 2,210.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفاض بنسبة 0.22% ليخسر 20.22 نقطة ويصل إلى المستوى 9,225.22، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.42% ليربح 25.66 نقطة ويصل إلى المستوى 6,115.50.