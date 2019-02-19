شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير الجاري عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.7124 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7130، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7115، بينما حقق الأعلى له عند 0.7144.

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هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 1.50% للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين آنذاك، ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي نوه حينها أن التوقعات حيال سعر الفائدة متوازنة بشكل موسع.

الأمر الذي تم تسعيره آنذاك في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من محافظ الاحتياطي الاسترالي، حيث أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل"، موضحاً أنه إذا شهد سوق العمل المزيد من القوة والتشدد، فأنه قد ترتفع الفائدة، بينما أي ضعف في سوق العمل سيضر بنك استراليا الاحتياطي لإعادة تقييم الوضع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى 59 مقابل 58 في كانون الثاني/يناير الماضي، وتتطلع الأسواق غدا الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير، والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات.