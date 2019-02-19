شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إنجازات لزيارة مميش لروسيا بشأن المفاوضات النهائية للمنطقة الصناعية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مستهل زيارته لروسيا بشأن وضع اللمسات النهائية ومناقشة آليات إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، حقق الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس، عددا من الإنجازات خلال اليوم الأول لزيارة روسيا والتى تستمر لمدة 4 أيام.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تمثلت تلك الإنجازات فى:

1- توقيع مذكرة تفاهم مع أفاناسيف أنطون، مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة "دوبنا" الروسية للتعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات بين المنطقتين.

2- جولة داخل المصانع المقامة فى روسيا، والتعرف على أحدث التكنولوجيات التى تعمل بها مصانع تصنيع المستلزمات الطبية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التى تعطيها المنطقة الروسية للمستثمرين.

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3- زيارة كبرى المصانع العاملة فى الكابلات كهربائية ذات الطبيعة الخاصة لتخفيض الوزن، والتى تدخل فى صناعة الطائرات والأقمار الصناعية.

4- الالتقاء بمدير المنطقة الصناعية بــ"دوبنا" ونائب وزير الاستثمار الروسى، لبحث فرص التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة.

5- لقاء محافظ مقاطعة "موسكو"، والتعرف من خلاله على آليات دعم وتشجيع المستثمرين داخل هذه المناطق الروسية وكيفية تعامل إدارة المنطقة الصناعية مع المستثمرين الأجانب وأهم الصناعات التى تركز عليها المنطقة وأهم الخدمات التى توفرها للمستثمرين.

وكان الفريق مهاب مميش قد غادر من القاهرة إلى روسيا، أول أمس، الأحد، فى زيارة له لروسيا الاتحادية تستمر 4 أيام، بشأن إجراء مفاوضات نهائية حول إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والتى أكد الفريق أن إقامتها فى مصر، سوف يرتقى بالتعاون الاقتصادى والتجار بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الصناعية بين الدولتين، بما يسمح للمنتجات الروسية بدخول أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.