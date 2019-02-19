شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء»: 3 مبادرات لدعم التصنيع المحلي والان نبدء بالتفاصيل
وأطلقت «السعودية للكهرباء» برنامج «بناء» لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، انطلاقا من اهتمام الشركة بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتسعى الشركة، من خلال إستراتيجية توطين صناعات الكهرباء «بناء» الخاصة بالمقاولين، إلى الاعتماد على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المقاولين المحليين.
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