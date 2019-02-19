شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: أمريكا تحاول عرقلة نمونا التكنولوجي بإثارة مخاوف التجسس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في بيان رسمي، وجهت الحكومة الصينية اتهامات للولايات المتحدة بمحاولة عرقلة نموها الصناعي والتكنولوجي من خلال مزاعم "واشنطن" بأن منتجات شركات تابعة لـ"بكين" تستخدم في التجسس.



وأضاف البيان أن أمريكا تحاول إثارة مخاوف بوجود تهديدات سيبرانية من شبكة الجيل الخامس – التي تطورها "هواوي" الصينية – على الدول الأخرى لإحباط جهودها في هذا المجال.



وتزعم الولايات المتحدة أن تكنولوجيا الشركات الصينية تشكل تهديدات من خلال استغلالها من جانب بكين في أعمال تجسس على دول أجنبية.



وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الدول الغربية الحليفة لـ"واشنطن" من أجل عدم استخدام تكنولوجيا صينية لاسيما شبكة الجيل الخامس التي تطورها "هواوي".



ودحضت وسائل إعلام بريطانية المزاعم الأمريكية حيث أكدت أن وكالاتها الاستخباراتية اكتشفت أنه من الممكن تقييد أي مخاطر أمنية ربما تشكلها وسائل التكنولوجيا الصينية أو شبكتها للجيل الخامس "5G".



ونفت "هواوي" مراراً الادعاءات الأمريكية قائلةً إنه لا يمكنه الإضرار بأعمالها في دول مختلفة من خلال أنشطة تجسسية مزعومة أطلقتها واشنطن كي تقيد جهودها المتفوقة عالمياً في شبكة "الجيل الخامس".



يأتي البيان الصيني في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق جولة جديدة من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقب تصريحات إيجابية في هذا الصدد الأسبوع الماضي.