شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:00 صباحًا, 19 فبراير 2019 م المناطق - وكالات سجلت أسعار النفط في آسيا ارتفاعًا طفيفًا متأثرة بالتفاؤل الذي ساد خلال الأسبوع المنصرم.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 29 سنتا ليبلغ سعره 55,88 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أبريل فقد ارتفع سنتا واحد إلى 66,26 دولارا.

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