إدارة أرصاد مطار الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة والدكتور عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد على عقد لتقديم خدمات الأرصاد الجوية في مطار الشارقة الدولي وإدارة العمليات المرتبطة بها. وينص العقد - الذي يمتد لخمس سنوات قادمة - على تقديم خدمات أرصاد الطيران لمطار الشارقة الدولي بما يتفق مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأكد الشيخ خالد القاسمي أن هذا العقد خطوة أساسية للتعاون والتنسيق المشترك والاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات أرصاد الطيران في دولة الإمارات.

وقال عبدالله المندوس: إن المركز يسعى لتأكيد ما جاء في مرسوم إنشاء المركز بتوحيد مصدر معلومات الأرصاد. (وام)