شكرا لقرائتكم خبر عن «جميرا» تفتتح منتجع «الوثبة الصحراوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
بدأ «منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي» استقبال زواره هذا الشهر. وقال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا، إن المجموعة تعلق آمالاً كبيرة على امتلاك محفظة من المشاريع الفندقية الراقية التي تعكس الجوهر الحقيقي للعاصمة .
وبتصميمه المستوحى من القرى الصحراوية التراثية وطابعه العربي التقليدي، يمتد المنتجع على مساحة 22 ألف قدم مربعة، ويضم مسبحاً على شكل مداخل وخلجان.
وتعتبر الوثبة في أبوظبي، منطقة تاريخية تتمتع بإرث إماراتي أصيل، ففيها ينعقد مهرجان الشيخ زايد التراثي السنوي، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في دولة الإمارات.
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