«جلفود 2019».. اتجاهات وتقنيات تصنيع الأغذية من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد، سامي مسالمة، محمد ياسين

تواصلت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من جلفود 2019 في دبي، وسط إقبال متزايد من أصحاب العلامات التجارية العالمية، للتعرف إلى أحدث الاتجاهات في مجال الأغذية، إضافة إلى بحث قادة الصناعة موضوعات الصحة العامة، واستخدام أحدث التقنيات في تصنيع الأغذية.

وبحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تنمية الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة مع دول الاتحاد الأوروبي، وبولندا، بالتركيز على المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.

وتم أمس، إطلاق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين؛ البرنامج العربي للحلال المستلهم من المنظومة الإماراتية للحلال، كأول منظومة عربية ستجمع نحو 21 دولة.وأعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عن إطلاق «بوابة المصدرين»؛ المنصة المعلوماتية التي توفر كافة الإحصائيات الاقتصادية والتجارية. من جهتها أكدت الدكتورة مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن الإمارات ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي.وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة، رسمياً، مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز يتوقع أن يستقطب 50 شركة خلال العام الأول.