«ليجو» تتوسع إلى 68 سوقاً في المنطقة انطلاقاً من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت شركة تصنيع الألعاب المعروفة بتصنيع مكعبات ليجو الشهيرة، بالافتتاح الرسمي لمقرّها الجديد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي بحضور جوليا جولدين، الرئيس التنفيذي للتسويق في المجموعة. وبحسب المجموعة، تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانات هائلة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال فيها 125 مليون طفل تتراوح أعمارهم من يوم إلى 14 سنة بحلول عام 2028. ويغطي المقر الإقليمي الجديد، الذي يشكل نقطة تاريخية فارقة في تاريخ الشركة، مساحة واسعة تضم 68 سوقًا، بما في ذلك مكتب مبيعات في جوهانسبرج لجميع بلدان جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية جنوب إفريقيا.

مجموعة «ليجو» شركة خاصة مقرها بيلوند في الدنمارك ولا تزال مملوكة لعائلة كيرك كريستيانسن، الذي أسسها في عام 1932.