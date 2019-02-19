مفاوضات بين «أرامكس» و «دلهيفيري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «أرامكس» إنها تقوم بالتفاوض مع شركة «دلهيفيري» للدخول في شراكة تجارية استراتيجية، وذلك من أجل إعادة هيكلة عملياتها في الهند.

وأضافت أنه من خلال هذه الشراكة ستقوم بالتخارج من خدمات التوصيل السريع المحلي في الهند لصالح «دلهيفيري»، مع مواصلتها امتلاك وإدارة وتشغيل عملياتها في مجال خدمات التوصيل الدولي السريع والشحن بشكل كامل.

وتوقعت الشركة أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الأيام القليلة القادمة، منوهة بأنها ستقوم بنشر جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الاتفاقية مباشرة بعد استكمالها.

جاء ذلك في بيان توضيحي حول ما تم تداوله، فيما يخص استحواذ شركة «دلهيفيري» على «أرامكس إنديا» الوحدة التابعة لشركة «أرامكس» في الهند.