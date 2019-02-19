شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض ترامب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية.. و«المفوضية» تهدد برد سريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التحقيقات بشأن أثر واردات السيارات في الأمن الوطني، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطبيق الولايات المتحدة مزيداً من التعريفات على المركبات، فيما أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل «سريع وملائم» في حال فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي التهديد بعدما رفعت وزارة التجارة الأمريكية تقريراً، الاثنين، يفوّض الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات خلال الأيام ال90 المقبلة.

ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال وصف التقرير استيراد السيارات الأوروبية على أنه يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، بأنه أمر «مثير للرعب».

وسبق أن استخدم البيت الأبيض حجة الأمن القومي، إذ أشار إلى أن تقويض الأساس الصناعي الأمريكي يعطل الاستعداد العسكري، وهو ما يبرر، برأيه، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرجريتس سكيناس للصحفيين في بروكسل «إذا تحول هذا التقرير إلى خطوة تلحق أضراراً بالصادرات الأوروبية، فإن المفوضية الأوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة».

وهدد ترامب الذي يعرف بسياسته الحمائية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية، تستهدف ألمانيا تحديداً التي يقول إنها أضرت بقطاع صناعة السيارات الأمريكي.

وفي 2017، كانت نحو نصف السيارات البالغ عددها 17 مليوناً التي تم بيعها في الولايات المتحدة مستوردة، إذ تم إنتاج معظمها في كندا والمكسيك اللتين يتوقع إعفاؤهما من أي رسوم جديدة على السيارات. وصدرت مجموعات صناعة السيارات الألمانية العام الماضي 470 ألف سيارة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، بحسب اتحاد «في دي أيه» للجهات المصنّعة.

وأعقب النزاع الجديد عبر ضفتي الأطلسي هدنة تم التوصل إليها في يوليو/‏ تموز، حيث تعهد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بعدم فرض رسوم جديدة في، وقت سعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق تجاري محدود.

وقال سكيناس إن يونكر «يثق بكلام الرئيس ترامب. سيلتزم الاتحاد الأوروبي بوعده طالما أن الولايات المتحدة قامت بالمثل».

وعدا عن الشؤون الاقتصادية، تخيم سياسات ترامب حيال سوريا وإيران وغيرهما على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وقالت رابطة صناعة السيارات الألمانية (في.دي.إيه)، أول أمس الأحد، إن استيراد سيارات من أوروبا لا يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، مرددة بذلك تعليقات أدلت بها أنجيلا ميركل.

. (وكالات)