«دي إكس بي» تقلص خسائرها إلى مليار درهم

قلصت «دي إكس بي إنترتينمنتس» خسائرها للعام 2018 مقارنة مع 2017، حيث بلغ صافي الخسائر للشركة خلال العام الماضي حوالي مليار درهم، تتضمن خسائر الاستهلاك غير النقدي بقيمة 474 مليون درهم و318 مليون درهم تكاليف التمويل.

بلغت الإيرادات في 2018 حوالي 541 مليون درهم بانخفاض بلغت قيمته 2%، مقارنة بالعام السابق، وقد شملت إيرادات العام الماضي 22 مليون درهم من عوائد إدارة المشاريع لمرة واحدة، وحين يتم استثناء عوائد إدارة المشاريع لمرة واحدة من إيرادات عام 2017، فبالتالي حققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 2% في الإيرادات.

وبلغت إيرادات المتنزهات الترفيهية منها 367 مليون درهم، وبلغت إيرادات الضيافة 92 مليون درهم، وبلغت إيرادات التجزئة 30 مليون درهم، وبلغت الإيرادات الأخرى حوالي 52 مليون درهم والتي تشمل إيرادات الرعاية وغيرها.

وبلغت النفقات التشغيلية للشركة حوالي 728 مليون درهم بما في ذلك نفقات التسويق والمبيعات والتكاليف ما قبل الافتتاح وباستثناء الاستهلاك والإطفاءات مقارنة بنفقات تشغيلية بإجمالي 925 مليون درهم في العام السابق، دلالة على توفير النفقات التشغيلية بنسبة 21% على جميع خطوط النفقات التشغيلية.

وانخفضت الخسائر التشغيلية ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) لتصل إلى 210 ملايين درهم بنسبة تحسن بلغت 50% مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 422 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وبلغت الخسائر التشغيلية المعدلة ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (Adjusted EBITDA) حوالي 239 مليون درهم بعد استثناء تأثير المصاريف ما قبل الافتتاح والمصاريف لمرة واحدة والعوائد بنسبة بلغت 30% مقارنة بالخسائر التشغيلية المعدلة التي بلغت 342 مليون درهم في نهاية عام 2017.

ولا تعكس النتائج المبدئية غير المدققة للسنة المالية 2018 أي تأثيرات محتملة فيما يتعلق بمشروع «سيكس فلاجز دبي» .