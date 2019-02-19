جوائز جلفود للابتكار تكرّم 12 منتجاً و11 دولة

شهدت «جوائز جلفود للابتكار» تقديم العدد الأكبر من الجوائز في تاريخها، حيث ساهمت الفعالية في تكريم 12 منتجاً مبتكراً ومفهوماً جديداً في الأسواق قدمتها 11 دولة من 5 قارات مختلفة.

انعقدت فعالية توزيع جوائز الأغذية والمشروبات السنوية على هامش معرض «جلفود».

وشملت قائمة الجوائز لعام 2019، والتي استقطبت أكثر من 300 مشاركة في 12 فئة مختلفة، اثنتين من الجوائز الجديدة وهما: جائزة أفضل تأثير لتصميم الغلاف، وأفضل ابتكار للمنتجات الجديدة.

وقال مارك نابير، مدير معرض «جلفود»: يعكس توسيع نطاق قائمة الجوائز مدى تنوع القطاع وقدرة المبتكرين على استشراف آفاق جديدة.

وأحرزت الشركة الإماراتية «هنتر فودز» أولى جوائز «أفضل ابتكار للمنتجات الجديدة» عن منتجها رقائق الفاكهة الاستوائية المختلطة، في حين فازت الشركة الإيرانية «ماني فود ديفيلوبمنت» بجائزة «أفضل تأثير لتصميم الغلاف».

كما تم تكريم المبتكرين في جميع مجالات القطاع عن مساهماتهم المتميزة في تطور القطاع. وحصلت شركة «إتيرنيتي» السريلانكية على جائزة «أفضل ابتكار في مجال المشروبات الخفيفة» عن منتجها مشروب الكولاجين، في حين فازت الشركة السويسرية «ساستينابل كافي إس إيه» بجائزة «أفضل ابتكار في مجال المشروبات الساخنة».