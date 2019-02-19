الإمارات التاسعة عالمياً في جاهزية تبني «ذاتية القيادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلت دولة الإمارات في المركز التاسع عالمياً بتسجيلها 20.69 نقطة على مؤشر الجاهزية لتبني المركبات ذاتية القيادة 2019، الذي تصدره بشكل سنوي مؤسسة «كي بي ام جي» الاستشارية العالمية، والذي يغطي 25 دولة حول العالم، حيث صنفها التقرير في المرتبة الأولى بمكون جودة البنى التحتية الخاصة بالطرق بالعلامة الكاملة، والذي يقيس وفقاً لمعايير متنوعة تطور أنظمة الطرق وجودة تأسيسها.

كما صنف التقرير الإمارات في المركز الخامس في مكون البنى التحتية العام، وال 7 عالميا في عنصر قبول العملاء، وجاءت في المركز ال 11 في عنصر السياسات العامة والأحكام المنظمة لقطاع المركبات ذاتية القيادة، فضلا عن احتلالها المركز ال 14 عالمياً في مكون التكنولوجيا والابتكار.

وأكد التقرير أن الإمارات تتفوق على معظم الدول التي يغطيها المؤشر من حيث تقبل العملاء للمركبات ذاتية القيادة، بفضل السياسات الفعالة في هذا الشأن، إضافة إلى أن دبي تخطط لأن تغطي المركبات ذاتية القيادة 25% من حركة المواصلات فيها بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن المبادرات التقنية الأخرى التي أطلقتها دبي ستساهم في تحقيق العديد من الأهداف التي رسمتها.

وحافظت هولندا على صدارتها للمؤشر العام للعام الثاني على التوالي، تلتها كل من سنغافورة والنرويج، والولايات المتحدة والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا، وتقدمت الإمارات على كل من اليابان وكندا وكوريا الجنوبية واستراليا وفرنسا والصين وغيرها، وشهد المؤشر دخول 5 دول لأول مرة في تصنيف هذا العام.