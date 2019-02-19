«الإمارات» تطرح نماذج طائرات تحمل شعار «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

طرحت طيران الإمارات في متاجرها الرسمية في دبي إصدارات محدودة من نماذج طائرات أسطولها بملصقات شعار «إكسبو 2020 دبي». وصممت النماذج ب15 شكلاً تشمل طائرات «الإيرباص A380» و«البوينج 777» وبثلاثة ألوان تمثل المواضيع الرئيسية للمعرض، وهي البرتقالي والأزرق والأخضر.

وتتوفر هذه المجسمات للبيع في المتاجر الرسمية لطيران الإمارات في دولة الإمارات ومطار دبي الدولي وعبر الإنترنت. كما ستتوفر تشكيلة منها على رحلات الناقلة اعتباراً من مارس المقبل.

ووضعت طيران الإمارات، الشريك الرسمي لمعرض«إكسبو 2020 دبي»، ملصقات بثلاثة ألوان على 40 طائرة ضمن أسطولها من طائرات «البوينج 777» و«الإيرباص A380»، وفقاً لمواضيع المعرض الثلاثة، وهي: الفرص (الملصق باللون البرتقالي) والتنقل (الأزرق) والاستدامة (الأخضر).