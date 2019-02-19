شراكة بين «غرفة رأس الخيمة» وكازاخستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

استضافت غرفة رأس الخيمة، في مقرها، وفداً رفيع المستوى من محافظة أقمولا الكازاخستانية، برئاسة مالك مورزالين، محافظ أقمولا برفقة عدد من مسؤولي الحكومة الكازاخستانية، وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤوليها، كما ضم اللقاء 88 ممثلاً عن قطاعات الأعمال من الجانبين، ويأتي اللقاء في إطار جهود الغرفة للترويج لرأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال، وتعريف الشركات الخارجية إلى فرص الاستثمار في الإمارة في قطاعات الأعمال، بما يتواءم مع الخطة الإنمائية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، التزام الغرفة بتوفير كافة الإمكانات المحفزة للمستثمرين، لافتاً إلى أن التجارة البينية بين دولة الإمارات وكازاخستان، بلغت نسبتها 60% لتصل إلى 1.44 مليار درهم، إضافة إلى نمو الصادرات بنسبة 279% بحسب آخر الإحصاءات، ما يؤكد الحرص والسعي لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، مؤكداً أن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والمعدنية والثقيلة، تعد أحد أبرز القطاعات الحيوية المؤهلة لتطوير شراكات واستثمارات متبادلة.

وأضاف النعيمي: إن الشركات الكازاخستانية المسجلة في غرفة رأس الخيمة؛ تمثل ما نسبته 63.3% في قطاع التجارة والخدمات، و3.3% في قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية، و20% في قطاع الصناعات التحويلية، و6.7% في قطاعات مختلفة.

وأشاد مالك مورزالين، محافظ أقمولا باللقاء، الذي وصفه بالمحفز اقتصادياً، مشيراً إلى الرغبة بتطوير العلاقات وبناء شراكات مشتركة في مجال الأعمال والاستثمارات، واستعرض، خلال اللقاء، المحفزات الاقتصادية التي تتوفر للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في كازاخستان.