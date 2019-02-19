إطلاق المنصة التفاعلية «بوابة المصدرين» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق «بوابة المصدرين»، المنصة المعلوماتية، التي توفر كافة الإحصائيات الاقتصادية والتجارية للقطاعات الرئيسية في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد، وكذلك الأرقام التجارية الخاصة بالمنتجات الأكثر تصديراً. ويأتي إطلاق البوابة على هامش معرض الخليج للأغذية «جلفود 2019»، كواحدة من المبادرات التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تنويع الخدمات وتوظيف كافة الإمكانات، ورفع كفاءة التصدير، وتنمية أعمال الشركات المحلية لتصبح أكثر تنوعاً وتنافساً في الأسواق الخارجية.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة التي نطمح من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في خدمة المصدرين، وتنمية صادرات الشركات المحلية ورفع قدراتها التنافسية. وتمكن بوابة المصدرين من التعرف على الخيارات المتاحة في أكثر من 40 سوقاً مستهدفاً عالمياً، كما تستعرض هذه الفرص التصديرية في 7 قطاعات رئيسية، هي: قطاع الأغذية والمشروبات، والبلاستيك والتغليف، والذهب والمجوهرات، والآلات والمعدات الكهربائية، والمقاولات والبناء، والأدوية والمعدات الطبية، وقطاع العطور ومستحضرات التجميل».

وأضاف العوضي: «تتضمن البوابة في الوقت الحاضر، ما يزيد على 60 منتجاً، من البضائع ذات الميزة التجارية النسبية، التي بإمكان الشركات المحلية تصديرها إلى تلك الأسواق العالمية. كما تشكل البوابة حافزاً جديداً، إذ تحتوي على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة والمحتوى الرقمي، الذي يواكب تطلعاتنا في رفع معدل الصادرات ونمو تجارة المنشآت الوطنية في الأسواق العالمية».

وأوضح العوضي، أن المؤسسة أطلقت المرحلة الأولى من البوابة، التي تضم نحو 20 خدمة متنوعة، وسيقوم فريق العمل بشكل ربع ونصف سنوي، على دراسة احتياجات الشركات المحلية وحجم الطلب في الأسواق الخارجية، ومن ثم إضافة عدد من الأسواق العالمية والقطاعات المستهدفة وكذلك حزمة من الخدمات المتنوعة والجديدة.

وعلى نحو متصل قال، أحمد العمري، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تسعى المؤسسة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للشركات، التي تتخذ من دبي مقراً لأعمالها. وهي مستمرة في طرح الخدمات والمبادرات التي تواكب التوجهات الناشئة في سلوكيات المستهلكين عالمياً. ستعمل البوابة على تسريع وتيرة الأعمال، وتذليل العقبات التي كانت تواجه الشركات والمُصنع المحلي، مما يعزز ذلك من فرص الترويج لخدماتهم، وتصدير منتجاتهم إلى تلك الأسواق المستهدفة».

وأشار العمري إلى أن البوابة توفر ميزة استثنائية، تساعد المصدرين في حل أكثر التحديات التي تواجههم، مثل: التسويق للمنتج، وعملية البحث عن الشريك، وكذلك اختيار الشريك الأمثل، إلى جانب التعرف على التكاليف التقديرية لعملية التصدير، مؤكداً أن هذه الميزات تساهم في الحد من الصعوبات والعوائق التي تعرقل تقدمهم في التصدير.