شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بأكثر من 8% وسط انتعاش معظم العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن أسواق الأسهم بفعل العطلة في الولايات المتحدة والتوجه نحو الاستثمار في نوع آخر من الأصول.



وشهدت أسواق الأسهم هدوءاً اليوم في التعاملات تزامناً مع إغلاق "وول ستريت" بسبب عطلة "يوم الرؤساء" في أمريكا.

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وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو إطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشأن حل الخلفات بين البلدين والتميهد لاحتمالية إبرام اتفاق في قمة رئيسي الدولتين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج".



وارتفعت" الريبل" بحلول الساعة 19:40 جرينتش بنسبة 8.2% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار، بينما سجلت قيمتها السوقية 32.5 مليار دولار.



وفي سياق متصل، ارتفعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 8.5% إلى 3932 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3958 دولاراً وأقل سعر عند 3611.4 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 68.8 مليار دولار.