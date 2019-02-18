إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.376 مليارات ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى تبلغ 1.805 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.000 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024، فيما تبلغ الشريحة الثانية، 0.274 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.449 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 7.297 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.