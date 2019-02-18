مصراوي _ كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وتراجع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 28 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، و32 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا.
وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال خلال هذه الأيام بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن الأسبوع الماضي.
وكانت أسعار الدواجن قفزت 5 جنيهات للكيلو جرام...
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدواجن تعاود الانخفاض بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.