أسعار الدواجن تعاود الانخفاض بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي

مصراوي _ كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 28 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، و32 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال خلال هذه الأيام بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الدواجن قفزت 5 جنيهات للكيلو جرام...