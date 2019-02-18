شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب حذر يدفع الذهب نحو الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب حذر بين المستثمرين للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.



ورغم التصريحات الإيجابية الأسبوع الماضي، إلا أنه لم تتمخض عن محادثات الأسبوع الماضي أية نتائج ملموسة لتتحول الانظار نحو محادثات جديدة خلال الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة.



وأصدرت الصين بياناً اليوم انتقدت فيه تضييق السلطات الأمريكية على صناعة التكنولوجيا الصينية من خلال اتهام "هواوي" وغيرها بالتجسس أو خرق عقوبات دولية.

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على الجانب الآخر، قللت بريطانيا من المخاوف الأمنية بشأن المنتجات التكنولوجية الصينية حيث ذكرت وكالات استخباراتية في لندن إنه من الممكن تقييم أي مخاطر أمنية تشكلها تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس التي تطورها "بكين".



وانخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب بحلول الساعة 18:59 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1329.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1330.8 دولار وأقل سعر عند 1323.8 دولار.