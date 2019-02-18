ارتفاع جماعى لأسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.5100 جنيه للشراء و17.6100 جنيه للبيع بارتفاع قرشا، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 19.8371 جنيه للشراء و19.9539 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.6439 جنيه للشراء و22.7662 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.

كما سجل الفرنك السويسري نحو 17.4576 جنيه للشراء و17.5591 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8390 جنيه للشراء و15.9309 جنيه للبيع بارتفاع قرشا، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5876 جنيه للشراء و2.6035 جنيه للبيع.

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