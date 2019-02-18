السعودية على قائمة الدول الأعلى تصديرا لباكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

سعت السعودية وباكستان إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية منذ تأسيس باكستان في عام 1947.

وتعد السعودية على قائمة الدول الأعلى تصديرا إلى باكستان والتي تضم الصين بقيمة 15.2 مليار دولار، والإمارات بقيمة 6.95 مليارات دولار، والسعودية بقيمة 2.53 مليار دولار، وإندونيسيا بقيمة 2.46 مليار دولار، واليابان بقيمة 2.37 مليار دولار. وذلك بحسب موقع OEC الأمريكي المعني بتقديم الإحصائيات التجارية لعام 2017.

ويصل إجمالي صادرات باكستان على مستوى دول العالم 24.8 مليار دولار، مما يجعلها ثامن أكبر مصدر في العالم.

فيما تستورد باكستان ما قيمته 55.6 مليار دولار عالميا، ويعد البترول المكرر من أكبر الواردات ويمثل 12.6% من إجمالي واردات باكستان، ويليه النفط الخام والذي يمثل 5.17 %.

***

أبرز واردات المملكة من باكستان (بحسب OEC):

- الخضراوات 105 ملايين دولار

- المنسوجات 73 مليون دولار

- منتجات حيوانية 57.8 مليون دولار

- مواد غذائية 41 مليون دولار

- معادن 15.6 مليون دولار

- آلات 10.5 ملايين دولار

- الأحذية وأغطية الرأس 7.32 ملايين دولار

Advertisements

- الحجر والزجاج 3.09 ملايين دولار

- منتجات معدنية 1.7 مليون دولار

- جلود الحيوانات 1.5 مليون دولار

أبرز صادرات المملكة إلى باكستان (بحسب OEC):

- منتجات معدنية 1.35 مليار دولار

- البلاستيك والمطاط 599 مليون دولار

- منتجات كيميائية 520 مليون دولار

- معادن 17.1 مليون دولار

- منتجات ورقية 8.88 ملايين دولار

- جلود حيوانات 6.31 ملايين دولار

- منسوجات 5.73 ملايين دولار

- منتجات ثانوية حيوانية ونباتية 4.67 ملايين دولار

- منتجات حيوانية 3.04 ملايين دولار

- منتجات غذائية 2.67 مليون دولار