شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18 - 2 - 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-2-2019.

إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية لمنتجات الذرة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للخزف، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ليسيكو مصر، العربية لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 211 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 211 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 838.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.32%، والعرب على 15.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 27.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العربية والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، 12.99 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2452 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 19149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 492 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 23.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 2.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.41%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 24.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.45%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 45.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.71%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.72%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%