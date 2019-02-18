شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع هامشياً ويظل أعلى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار خام "برنت" القياسي خلال جلسة اليوم وسط تعاملات هادئة بفعل العطلة الرسمية في الولايات المتحدة واستمرار ترقب مدى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي.



ولا تزال الأنظار موجهة نحو "أوبك" وحلفائها للوقوف على مدى امتثال أطراف اتفاق خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يومياً.



يأتي ذلك وسط مخاوف من انخفاض آثار هذا الاتفاق نتيجة زيادة الإمدادات النفطية من الولايات المتحدة وليبيا.

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وكانت شركة "بيكر هيوز" قد أعلنت أن عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي ثلاثة حفارات إلى 857 في المجمل.



وتترقب الأسواق أيضاً نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجاري بعد تصريحات إيجابية عززت التكهنات بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينزع فتيل الحرب التجارية.



وخلال التداولات، ارتفع سعر خام "برنت" عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:59 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.8 دولار وأقل سعر عند 65.9 دولار.