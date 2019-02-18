شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل الذروة فى ثلاثة أشهر استنادا على آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، لتسجل أعلى مستوياتها خلال عام 2019 والأعلى خلال ثلاثة أشهر ، استنادا على آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

وبحلول الساعة 13:50جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 66.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.34$ ،وسجل أعلى مستوي 66.81$ الأعلى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر ،وأدنى مستوي 65.88$.

حققت عقود برنت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسط المعنويات المرتفعة بمعظم الأسواق العالمية.

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حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 6.5% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2018 ، فى ظل انحسار المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي.

انحسرت تلك المخاوف بعد إعلان أوبك عن انخفاض كبير فى الإنتاج الشهر الماضي ، وعزم السعودية عن إجراء خفض أكبر فى إنتاجها الشهر المقبل ، بالإضافة إلى التزام روسيا بتنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.

قال بنك" إيه إن زد" يوم الاثنين إن الإشارات الإيجابية فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدت على ارتفاع المعنويات فى الأسواق العالمية.

انتهت المحادثات التجارية فى العاصمة الصينية "بكين" يوم الجمعة والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية بارتياح بين القائمين عليها ،ومن المقرر استأنف تلك المحادثات فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" هذا الأسبوع.