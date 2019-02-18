شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" تتحول للربحية وتُسجل 80 مليون ريال بالربع الرابع من 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 182 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 267 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 7 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2017.

وبذلك تكون موبايلي قد تمكنت من تحقيق صافي ربح للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2016، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى استمرار الشركة في تحسين إيرادتها للربع السادس على التوالي.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 11.9% إلى 3.2 مليار ريال من 2.8 مليار ريال للربع المماثل من العام 2017.

وتعود الزيادة في الإيرادات إلى استمرار زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، واستمرار نمو مبيعات البيانات، بالإضافة إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الأعمال، فضلاً عن استمرار نمو مبيعات الألياف الضوئية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 123 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 709 مليون ريال في العام 2017، بنسبة تراجع بلغت 82.7%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 202.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 527.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.