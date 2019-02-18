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الشعبة العامة للذهب تلزم أعضاءها بعدم شراء المشغولات بدون مستندات ملكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى اجتماع الشعبة العامة لتجار الذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قبل قليل والذى خرج بعدد من التوصيات التي سيتم تعميمها على محال الصاغة فى المحافظات المختلفة.

 

 

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة الشعبة، لـ"الخليج 365"، إن الشعبة قررت إلزام تجار الذهب وأصحاب المحلات بالتقدم لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص لحيازة سلاح، مشيرًا إلى أنه تم مطالبة وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات استخراج الرخصة.

 

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وأضاف واصف، عقب انتهاء الاجتماع، أن الشعبة طالبت جميع المحال على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات مراقبه داخلية وخارجية وأجهزة إنذار خاصة فى المحافظات، وذلك بهدف زيادة إجراءات التأمين عقب الحادث الأخير بالسطو المسلح على أحد محال بيع المشغولات.

 

 

وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة، إلى أنه تم التعميم على التجار بعدم شراء المشغولات الذهبية إلا بمستندات رسمية تثبت ملكيتها لأصحابها، وكذلك مخاطبة تجار الكسر "كسر الذهب" بعدم شراء السبائك إلا من التجار المعلومين لديهم والعملاء المعروفين فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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