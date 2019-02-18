الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الاثنين الموافق 18-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في ثاني جلسات هذا الأسبوع ، حيث سجل خسائر بنسبة -0.26% بما يعادل بأحجام تداول بلغت -22.18 نقطة ، بقيمة 2,342,145,013 ، وبعدد صفقات 93,481 صفقة .

عدد الأسهم المرتفعة بلغت 40 سهم ، والأسهم المنخفضة 131 سهم ، والأسهم التي أغلقت بدون تغيير 17 سهم .

كما انخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -2.53 نقطة ، بأحجام تداولات 95,668 ، وبقيمة بلغت 2,192,775 ، مع عدد صفقات 241 صفقة .

أما عن أكثر المؤشرات ارتفاعاً فكان مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) بمكاسب بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 21.72 نقطة ، ويليه مؤشر المرافق العامة (TUTI) بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 15.63 نقطة ، وأكثر مؤشر سجل انخفاضاً فهو مؤشر تجزئة الأغذية (TFSI) بنسبة بلغت -2.59% بما يعادل -147.80 نقطة .

ونأتي للأسهم وأنشطها بأحجام التداول فكان سهم الخضري (1330( بحجم تداول بلغ 27,296,308 ، ويليه سهم كيان السعودية (2350) بحجم تداول 8,353,792 .

وعن أكثرها بعدد الصفقات فجاء في المقدمة سهم الخضري (1330) بعدد 12,012 صفقة ، ويليه سهم الكابلات (2110) بعدد 4,963 صفقة .

وبالنسبة لأكثر الأسهم ارتفاعاً فكان سهم الانابيب السعودية (1320) بنسبة 4.64% بما يعادل 1.14 نقطة ، ومن بعده سهم العمران (9502) -بالسوق الموازي- بنسبة 4.60% بما يعادل 0.92 نقطة .

وأكثر الأسهم انخفاضاً سهم الخضري (1330) بنسبة بلغت -6.84% بما يعادل -0.35 نقطة ، ويليه سهم الأهلي ريت1 (4338) بنسبة -4.19% بما يعادل -0.33 نقطة .

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