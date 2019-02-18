شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التقدم المستثمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وتحول تركيز المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي 96.47 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.63 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن مخرجات القطاعات الصناعية فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

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لكن على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

منذ يوم الجمعة وتحول تركيز المستثمرين إلى شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة ، خاصة بعدما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين إن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ حيال بعض القضايا الرئيسية خلال المحادثات التي انتهت فى الصين ، والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية بمشاركة وفد أمريكي رفيع المستوي بقيادة وزير الخزانة.

وأعلن الرئيس الصيني "شين جين بينغ " أن المحادثات التجارية ستتواصل فى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع ، وقال وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشين" إن المحادثات التي انتهت فى بكين كانت بناءة.

تغيب اليوم البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة مع إغلاق الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة عامة فى البلاد احتفالا بيوم الرئيس.