شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 211 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 838.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.32%، والعرب على 15.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 27.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العربية والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، 12.99 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2452 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 19149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 492 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.