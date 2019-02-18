شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا عدد 22.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8569.83 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.07% خاسرا عدد 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3452.12 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 123 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 131 شركة. Advertisements وتراجعت 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.59%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%.

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