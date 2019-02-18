شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "دي اكس بي" تتراجع 10% خلال العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، اليوم الإثنين، عن تراجع خسائرها بنسبة 10.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع سوق "دبي" المالي، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1 مليار درهم مقابل صافي خسارة بلغ 1.116 مليار درهم في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 541 مليون درهم مقابل 552 مليون درهم في العام 2017.

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وفي المُقابل تراجعت النفقات التشغيلية خلال العام 2018 إلى 728 مليون درهم مقابل 925 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت الخسائر التشغيلية خلال العام 2018 إلى 260 مليون درهم مقابل خسائر تشغيلية بلغت 445 مليون درهم في العام 2017.

وحسب بيان الشركة، ارتفعت أعداد الزيارات في العام 2018 لتصل إلى 2.8 مليون زيارة، بنسبة ارتفاع بلغت 22% مقارنة بالعام 2017، وارتفعت أعداد الزيارات للربع الرابع من عام 2018 إلى 819 ألف زيارة، بنسبة ارتفاع بلغت 3% مقارنة بنفس الربع من العام 2017.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق صافي خسائر بلغت 733.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، مقابل خسائر بلغت 862 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2017.