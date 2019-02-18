شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكس" تتفاوض مع "دلهيفيري" بغرض إعادة هيكلة عملياتها في الهند. والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة "أرامكس"، المُدرجة بسوق "دبي" المالي، إنها تقوم حالياً بالتفاوض مع شركة "دلهيفيري" الهندية للدخول في شراكة تجارية إستراتيجية من أجل إعادة هيكلة عملياتها في الهند.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، بأنها ستقوم من خلال هذه الاتفاقية بالتخارج من خدمات التوصيل السريع المحلي في الهند لصالح شركة "دلهيفيري"، مع مواصلتها إمتلاك وإدارة وتشغيل عملياتها في مجال خدمات التوصيل الدولي السريع والشحن بشكل كامل.

وجاء هذا البيان توضيحاً لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، فيما يخص استحواذ شركة "دلهيفيري" على "أرامكس إنديا" الوحدة التابعة لشركة "أرامكس" في الهند.

وتتوقع أرامكس أن يتم توقيع الإتفاقية خلال الأيام القليلة القادمة، مُشيرة إلى أنها ستقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الإتفاقية مباشرة بعد إستكمالها.

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وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أرامكس ارتفعت إلى 492.6 مليون درهم إماراتي في 2018، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز"، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم إماراتي مقارنة مع العام 2017.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2018 وصلت أرباح الشركة إلى 154 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 165 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة بقيمة 46 مليون درهم إماراتي نتيجة تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز" خلال الربع الرابع من العام 2018، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 199.7 مليون درهم إماراتي خلال الربع المذكور.