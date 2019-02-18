شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت رأس الخيمة" تتحول للربحية وتُسجل 21 مليون درهم بالعام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أسمنت رأس الخيمة، اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 21.2 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 21.3 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

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وحسب البيان، ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 بنسبة 12.1% لتبلغ 223.4 مليون درهم مقارنة بإيرادات بلغت 199.2 مليون درهم خلال العام 2017.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 25.2 مليون درهم بالعام 2018 مقارنةً بأرباح تشغيلية بلغت 11.5 مليون درهم خلال العام 2017.

وكانت الشركة حققت صافي ربح بلغ 6.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي الربح المحقق في الفترة المقابلة من2017، والبالغ 0.2 مليون درهم.