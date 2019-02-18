شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على صعود النحاس وتراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على صعود أسعار النحاس فى السوق العالمية ، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.25% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.80$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.76$،وسجلت الأعلى عند 15.83$ الأعلى فى أسبوعين ، والأدنى عند 15.75$.

حقق المعدن الأبيض يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم صعود أسعار النحاس وتراجع الدولار الأمريكي.

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ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين بنسبة 0.8% ، لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثانية على التوالي ،فى ظل مخاوف تباطؤ المعروض السوق ، فى الوقت الذي تحرز فيه الصين تقدما ملحوظا فى مفوضات التجارة مع الولايات المتحدة ،والصين هي أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، وهو ما يدعم فى الوقت الحالي ارتفاع أسعار الفضة ومعظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تراجع مستويات العملة الأمريكية يأتي فى الوقت الذي تحول فيه تركيز المستثمرين إلى شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل لاتفاق تجاري شامل.