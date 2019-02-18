شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر بفضل التقدم فى المحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالفترة الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط المعنويات المرتفعة التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، بفضل التقدم المستمر فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.4% ، بعد الإعلان عن إحراز تقدما فى المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

وحقق المؤشر على مدار جلسات الأسبوع الماضي ارتفاعا بحوالي 3% ،بأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ، بعد موجة من تحسين تصنيف الشركات ،وصعد سهم شركة صن رايز السويسرية بنسبة 2% بعدما قامت "بيرنبيرغ" بتحديث سهم الشركة للشراء من الانتظار.

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وواصل قطاع البنوك مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ،بعدما قال بينوا كور عضو المركزي الأوروبي يوم الجمعة إنه من الممكن إطلاق جولة جديدة من القروض المنخفضة التكلفة للبنوك الأوروبية.

قالت وكالة أنباء الصين شينخوا يوم الجمعة إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ حيال بعض القضايا الرئيسية خلال المحادثات التي انتهت فى بكين ،والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية بمشاركة وفد أمريكي رفيع المستوي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن المحادثات التجارية ستتواصل فى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع ،وقال وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشين" ورئيس الوفد الأمريكي إن المحادثات بناءة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 1.1%.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بحوالي 0.1%.