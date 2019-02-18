شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مقتربة من بلوغ أعلى مستوياتها خلال 2019 والأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ،استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,324.35$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,321.30$،وسجلت أعلى مستوي 1,325.29$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، وأدنى مستوي 1,320.65$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حققت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بدعم طلب الأصول الآمنة ،وبعد تراجع الدولار مقابل سلة من العملات.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي نزول العملة الأمريكية مع تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التقدم المستثمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وتحول تركيز المستثمرين إلى شراء الأصول ذات المخاطر العالية.

ومن وجهة نظرنا يدعم ارتفاع أسعار الذهب خاصة على المدي الطويل ، اتجاه معظم البنوك المركزية العالمية للاحتفاظ بالسياسة النقدية الميسرة وأسعار الفائدة المنخفضة ، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وضعف الأسعار.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 3.82 طن متري لينزل الإجمالي إلى 793.03 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.