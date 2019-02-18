مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني يبحث الفرص الاستثمارية

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وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد زير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي :" إن العلاقات السعودية الباكستانية تسير باتجاه إيجابي جديد " ، مشيرًا إلى رغبة سمو ولي العهد في تحويل العلاقات الثنائية مع باكستان إلى شراكة إستراتيجية .
وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 3.7 مليارات دولار لايزال أقل من المستوى المأمول، الأمر الذي يتطلب عملًا جادًا وجذب للمستثمرين من كلا الجانبين ومناقشة الفرص المتاحة وكذلك التحديات والعمل على تذليلها.
من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة عبد الرزاق داود :" إن فصلًا جديدًا قد بدأ في العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة "، مؤكدًا أن الاستثمار السعودي في باكستان له أهمية كبيرة في تعزيز المسار الإيجابي لنمو الاقتصاد الباكستاني.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع التعدين وتنميتها من المستثمرين السعوديين محل التقدير والاهتمام من قبل الجهات المعنية في بلاده ، مبينًا أن استثمارات المملكة في مختلف القطاعات في باكستان سيحسن الاقتصاد الباكستاني.
من ناحيته أشاد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية في المؤتمر المهندس فهد الباش بمسيرة الإصلاح والتقدم الاقتصادي في باكستان على مدى السنوات العشر الماضية، منوها بأداء الاقتصاد السعودي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت العديد من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية المتطورة،التي أفرزت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ،داعيًا أصحاب الأعمال الباكستانيين إلى الاستفادة منها.
وخلال المؤتمر قدم مجلس الاستثمار الباكستاني عرضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص .
وجرى توقيع مذكرتي تفاهم بقيمة 41 مليون دولار لإنشاء مدرسة باكستانية عالمية وشركة للأدوات الجراحية بالمملكة ، بالإضافة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والباكستانية.
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