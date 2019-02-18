شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود النقل والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2550.52 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 108.5 مليون سهم محققة ما قيمته 158.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2343 صفقة ل34 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 18 سهما، واستقر سهم.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.94%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 7.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة بنك المشرق بنسبة 10%، ثم شعاع كابيتال بنسبة 7.91%.