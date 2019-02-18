شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المنزلية: تخفيض سعر الفائدة يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تخفيض سعر الفائدة مؤشر جيد لمناخ الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أهمية حدوث خفض جديد لأسعار الفائدة الفترة المقبلة حتى يتحول المواطن من الادخار فى البنوك إلى سحب الأموال وتشغيلها فى الصناعة أو التجارة أو الزراعة وهو ما سينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار بمزيد من الحركة لكسر حالة الكساد التى نعيشها منذ عام تقريبا.

وأوضح نائب الشعبة، فى بيان له اليوم، أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير وتقييم أداء هيئة تنمية الصادرات قرار صائب، ويدل على أن القيادة السياسية تستمع إلى لمقترحاتنا وتدرسها وتنفذها حسب المتاح لديهم من معلومات وتحليلات مختلفة. موضحا أن دور هيئة تنمية الصادرات بسيط وضعيف للغاية ولم تساهم الهيئة فى زيادة الصادرات.

وتساءل الطحاوى، هل يعقل أن يكون هناك منتجات ومنتجين جاهزين للتصدير ولا يعلموا كيف يتم ذالك وكيف يبدأون؟ ولا يجدون مساعدة فى أى هيئة أو وزارة والدولة تطالب بزيادة التصدير؟

ومن جانبه طالب أشرف هلال رئيس الأدوات المنزلية، رئيس الوزراء بمتابعة التصدير وارقامة وأن يكون هناك مستهدف على الأقل 50% زيادة فى صادرات كل عام لكل قطاع بمفردة، وأن مثل هذا القرارات تدفع دائما مناخ الاستثمار نحو الاستقرار والتحسن.

كما طالب رئيس الشعبة، وزير التجارة والصناعة بمراجعة القرارات التى قد وعد بمراجعتها فور تولية المنصب مثل القرار 43 لعام 2016م الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 لعام 2015م الخاص بالفحص المسبق.

وأوضح هلال، أن مراجعة مثل هذة القرارات ستساهم بشكل كبير فى خفض الأسعار وزيادة الحركة الإنتاجية وتخفيف الضغط على الدولار، مما سيدفعه إلى مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.