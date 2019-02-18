البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 15271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2460 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 19195 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 722 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 492 نقطة.

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