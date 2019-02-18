شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في 2018 وبنكان يستحوذان على ما يقرب من نصفها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عن مشروعات بمليارات الريالات، وهو ما يشير إلى مستقبل زاهر ينتظر البنوك العاملة بالمملكة، حيث من المنتظر أن يتنافس المستثمرون على الفوز بحصة من ودائع البنوك، وفي الوقت ذاته سوف تتنافس البنوك على جذب الودائع وتوظيفها في تمويل عملائها من القطاعين العام والخاص.

وبناء على ذلك من المتوقع ان تشهد تلك البنوك أرباحاً جيدة خلال العام 2019 وما يليه، وذلك استكمالا لمسيرة نموها في 2018.

ووفقا لبيانات قام موقع "أخبار اليوم" بجمعها، وصلت أرباح البنوك المدرجة بالسوق السعودية بنهاية العام 2018 إلى 49.97 مليار ريال، بعد نموها بنسبة 11.14% مقارنة بربحيتها في العام 2017 والبالغة 44.96 مليار ريال.

واستحوذ كل من البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي على الحصة الأكبر من الأرباح السنوية وبنسب 21.3% و20.6% على التوالي.

وجاءت نسبة النمو المحققة في أرباح العام 2018 متماشية مع ما حققتها تلك البنوك من نمو في الربع الرابع من العام نفسه والتي وصلت إلى 15.14%، لتصل إلى 12.22 مليار ريال مقارنة بـ 10.62 مليار ريال في 2017.

وتبادل كل من الراجحي والأهلي الأماكن من حيث نسبة الاستحواذ على حصة من الأرباح فبينما كان الأهلي بالمرتبة الأولى في أرباح العام، نجد الراجحي هو الذي احتل تلك المرتبة في نتائج الربع الرابع، فبلغت نسبة استحواذ الراجحي 22.7% بينما بلغت نسبة الأهلي 21.7%.

وكشف تقرير لوكالة بلومبرج مؤخراً عن توقعات بأن ترتفع أرباح البنوك السعودية الـ12 المدرجة في السوق المالية قبل الضرائب بنسبة 12.4% في عام 2019.

وقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر الماضي بافتتاح مشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال. كما قام خلال زيارته بمنطقة القصيم في الشهر ذاته بافتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروعبالمنطقة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية عن موازنة العام المالي 2019، والتي أشارت فيها إلى رفع سقف الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال.

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