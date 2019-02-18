شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: أسواق هادئة بتأثير العطلة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر أزواج العملات الرئيسية والسلع تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، متأثرةً بضعف أحجام التداول الناتج عن عطلة الأسواق الأمريكية، وبالتالي، ستبقى السيناريوهات المقترحة صباحاً قائمة كما هي دون تغيير لهذا اليوم، وننصح بالرجوع إلى تقاريرنا الصباحية للتعرف على الاتجاهات والأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

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