شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وفي الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1322.72 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1326.1 دولار للأوقية.
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