ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا.، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1322.72 دولار للأوقية مقتربا للغاية من ذروة 9 أشهر 1326.30 دولار المسجلة في يناير الماضي.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1326.1 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.

وقال دانييل هاينيس، المحلل في ايه.ان.زد، “إن انحسار المخاطر المحيطة بمحادثات التجارة أفاد السوق بلا ريب”، مضيفًا أن مؤشرات التقدم في المباحثات قلصت الشهية للدولار، وهو ما دعم الذهب، وفقًا لوكالة رويترز.

وسجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1449 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية وظل في نطاق 20 دولارا من ذلك في المعاملات المبكرة.

وقال هاينيس، “إضافة إلى المشاكل على صعيد المعروض، حيث ستكون السوق في عجز كبير هذا العام.. فإن طلبا صينيا قد يكون أفضل من المتوقع سيؤدي إلى تفاقم شح السوق”.

ونزل البلاتين 0.1% إلى 801 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 807 دولارات للأوقية.

وصعدت الفضة 0.3% إلى 15.82 دولار للأوقية.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع عالميًا عند أعلى مستوى في أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.