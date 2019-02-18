شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -2-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -2-2019 فى مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيه واحد حتي الآن، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام لليوم الثالث على التوالي.

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 553 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 646 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 738 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5168 جنيه.

الأوقية : 1324 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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