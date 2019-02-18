شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتد من أدنى مستوى فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك بالارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية وتركيز المستثمرين على الأصول ذات المخاطر المرتفعة ، وتظل العملة الأوروبية الموحدة تحت ضغط سلبي جراء صعوبة قيام البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية خلال هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:10 جرينتش ،ليتداول عند 1.1310$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1291$ ،وسجل الأعلى عند 1.1325$ ، والأدنى عند 1.1289$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بحوالي 0.05% مقابل الدولار ، بعدما قلص خسارة بلغت 0.55% ،مرتدا من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1234$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي تراجع مستويات الدولار مع تحول تركيز المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة ، خاصة بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن إحراز تقدما خلال المحادثات التجارية المكثفة التي عقدت على مدار خمسة أيام فى العاصمة الصينية "بكين".

وستستمر المحادثات فى العاصمة الأمريكية"واشنطن" ،حيث يأمل المستثمرين عن تسفر تلك المحادثات عن اتفاق تجاري شامل ، ينهي الصراع والخلافات التجارية المحتدمة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.3% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، تحت ضغط ضعف احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية خلال هذا العام.

ضعفت تلك الاحتمالات مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أوروبا ، والتي توضح تراجعا حادا فى نمو الاقتصاد الأوروبي ،والذي سجل خلال الربع الرابع من العام الماضي أقل وتيرة نمو خلال نصف عقد تقريبا.

قال "بينو كوير" عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي يوم الجمعة إن جولة جديدة من القروض الرخيصة المتعددة السنوات ستكون ممكنة للبنوك ،وأضف أن التباطؤ الاقتصادي الأخير فى منطقة اليورو أكثر وضوحا مما كان متوقعا فى وقت سابق ،وأن مسار التضخم أيضا أكثر ضعفا.