الان تتابع إضافة الدفع الالكتروني لخدمات الاستقدام «مساند» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

استعرض مختصون من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراحل التطوير والعمل التي تطبقها الوزارة على خدمات التوسط الإلكتروني في برنامج مساند.

وتناولت الورشة التي عقدت بمقر غرفة غرفة الرياض وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الاستقدام القاء الضوء على التحديثات الجديدة لبرنامج “مساند” والخدمات التي تم إضافتها مؤخراً لخدمة مكاتب الاستقدام .

في بداية الورشة قال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية الأستاذ وليد السويدان، إن الغرفة تنظم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف إلقاء الضوء حول تفاصيل استخدام تطبيق مساند لمعالجة المشكلات التي تواجه أصحاب مكاتب الاستقدام في آلية استخدام البرنامج.

وأكد السويدان أن التعاون بين الغرفة ووزارة العمل يأتي من باب الشراكة بينهما لتعريف قطاع الأعمال بالأنظمة والبرامج وكيفية استخدامها.

من جهته أوضح مدير مشروع التعاقد الإلكتروني ببرنامج مساند الأستاذ عبدالعزيز المعيقل، أن برنامج مساند يعد مبادرة وطنية من وزارة العمل والتنمية البشرية لتحسين البيئة العامة لقطاع العمالة المنزلية، وأن البرنامج يقدم ثلاث خدمات هي إصدار التأشيرة والتعاقد الإلكتروني والتوثيق الإلكتروني.

وقال المعيقل إنه تم إضافة خدمة الدفع الإلكتروني مؤخراً لسداد كافة رسوم الاستقدام عبر التطبيق، مشيراً إلى أن التطبيق يمنح المستخدم مهلة 5 أيام لإلغاء الطلب واسترداد الأموال.